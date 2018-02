Terminal de ônibus é inaugurado em Embu

São Paulo - O terminal de ônibus do Jardim Casa Branca, em Embu, na Grande São Paulo, foi inaugurado neste domingo, 10. O Terminal Casa Branca abrigará três linhas metropolitanas da região, beneficiando em torno de 20 mil usuários por dia.

As três linhas metropolitanas, gerenciadas pela EMTU/SP, que atenderão o novo terminal, com uma frota de 42 ônibus, são as seguintes: Linha 090 (Embu/ Jardim Santa Tereza - Pinheiros) que opera com 18 ônibus com a frequência de um veículo a cada 5 minutos; Linha 459 (Embu/ Jardim Santa Tereza - Itaim Bibi) operada por seis ônibus a uma frequência de um coletivo a cada 20 minutos; Linha 272 (Embu/ Casa Branca - Pinheiros) operada com 18 ônibus com a partida de um veículo a cada 5 minutos também.