Terminais serão terceirizados A primeira Parceria Público-Privada (PPP) a ser criada pela gestão Fernando Haddad (PT) deve ser a concessão da administração dos 32 terminais de ônibus da capital paulista. Os primeiros que devem ser licitados são os do Parque D. Pedro e das Bandeiras, no centro, e do Grajaú e do Campo Limpo, na zona sul. Os futuros concessionários vão ter de reformar e ampliar a infraestrutura e a segurança desses pontos. Quando aberto, o Terminal Pinheiros também deverá entrar na lista de locais terceirizados.