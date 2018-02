Terminais rodoviários de SP têm movimento intenso de passageiros

SÃO PAULO - O movimento de passageiros nos Terminais Rodoviários de São Paulo (Tietê, Jabaquara e Barra Funda) é intenso desde às 13h de hoje, 12, de acordo com a Socicam - empresa que, sob concessão do Metrô, administra os terminais da cidade. A previsão é que cerca de 172 mil pessoas deixem a Capital, entre hoje e amanhã, 13, por meio dos terminais. Ainda há passagens disponíveis para todos os destinos.

Veja também:

Estradas de SP tem tráfego intenso no início da noite

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em todo Brasil, 8,7% de voos domésticos atrasados

Veja o que abre e fecha em SP no feriado

Cerca de 1,6 milhão de carros devem circular por estradas paulistas

Rua 25 de Março terá tráfego suspenso das 10 às 17 horas

Blog de Trânsito - Siga a situação na cidade e estradas

Apenas nesta sexta-feira 97 mil pessoas devem embarcar em um ônibus rodoviário. Ainda segundo a Socicam, 547 mil pessoas devem subir ou descer nos três terminais até terça-feira, 16.

Para atender a demanda, o quadro de funcionários teve acréscimo de 15% neste feriado, nas área de limpeza, manutenção, segurança e operação.

As cidades mais procuradas neste feriado são: Rio de Janeiro, Sul de Minas, Florianópolis, Curitiba, interior e litoral norte de São Paulo.

O Terminal do Tietê tem linhas para as regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul do País; interior de São Paulo, litoral norte litoral capixaba, Minas Gerais, Rio de Janeiro e linhas internacionais para Chile, Uruguai, Paraguai e Argentina.

Já o terminal Jabaquara possui linhas para o litoral sul de São Paulo. O terminal Barra Funda abriga linhas para as cidades paranaenses, região de Sorocaba e Vale do Ribeira, Oeste de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Porto Velho, em Rondônia.