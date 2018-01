Terminais de ônibus e metrô de SP terão shows de novos músicos

SÃO PAULO - Terminais de ônibus e estações do metrô receberão, nos dias 12, 13, 26 e 27 deste mês, shows de rock, reggae, samba rock, rap e música eletrônica.

O projeto Som Jovem, que começou em 2008, dá oportunidade para novas bandas. A iniciativa será feita em parceria entre a Secretaria de Participação e Parceria com a Empresa Metropolitana de Transporte Urbano (EMTU), a São Paulo Transporte (SPTrans) e o Metrô.

Nesse ano, as novas bandas foram pré-selecionadas por uma curadoria formada por músicos, DJs, produtores e jornalistas, e se apresentam no final da tarde, entre as 17 e 19 horas.

Programação:

12/08 - Banda Santo Veneno - 18hs às 19hs / Terminal São Mateus

12/08 - Banda Groove a la Carte - 18hs às 19hs / Metrô Santa Cecília

13/08 - DJ Luki - 17hs às 18hs / Terminal Mercado

13/08 - Banda Fabio Luiz - 18hs às 19hs / Terminal Mercado

26/08 - Banda Radamés - 18hs às 19hs / Terminal Jabaquara

27/08 - Banda Viela Roots - 17hs ás 18hs / Terminal Grajaú

27/08 - Banda Sniper - 18hs às 19hs / Terminal Grajaú