Terminais de distribuição de combustível vão operar 24 horas por dia

SÃO PAULO - Os trabalhos de carregamento e distribuição de combustíveis nos terminais da distribuidora Raízen Combustíveis, no Ipiranga, zona sul de São Paulo, e em Barueri, na região metropolitana, vão ser feitos 24 horas por dia, inclusive no domingo, até que o abastecimento seja normalizado na cidade, segundo a empresa.

Levantamento da Raízen, empresa licenciada das marcas Shell e Esso no Brasil, mostra que nos terminas de distribuição do Ipiranga, na Avenida Presidente Wilson, um dos principais do Estado, e em Barueri, o número de caminhões-tanque transportando combustível está acima da média. Foram mais de 500 viagens entre a 0h e 10 horas desta sexta, diz a empresa.

Durante a quinta-feira, 8, 11,8 milhões de litros de combustíveis foram entregues, segundo a Raízen, que também é produtora de etanol. O volume médio de carregamento diário da empresa é de 11,5 milhões de litros de combustível.

Escolta. De acordo com a Polícia Militar, desde a manhã de terça-feira, 6, foram feitas quase 100 escoltas a mais de 215 caminhões-tanque. Na madrugada de hoje, os caminhões-tanque já estavam saindo sem os serviços da PM, mas alguns motoristas ainda solicitavam escoltas contratadas pelas empresas em alguns terminais, segundo a PM.