Termina sequestro de funcionária em PS de Osasco

A copeira que ficou refém de um homem por mais de três horas, em um Pronto Socorro Psiquiátrico da cidade de Osasco, acaba de ser liberada. O sequestrador se entregou e já foi preso.

Desde as 17h15 desta quinta-feira, 21, a copeira Maria José Santana, de 38 anos, foi mantida refém pelo ex-presidiário Adriano José do Nascimento, 26, numa sala da ala de emergência psiquiátrica do PS da Vila Pestana, em Osasco, na Grande São Paulo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi chamado para liderar as negociações, que terminaram agora há pouco, com a liberação da refém, que não sofreu agressões e passa bem.

O rapaz manteve a copeira sob a mira de duas facas e, segundo a polícia, cometeu o crime com a intenção de obter a guarda do filho, de 2 meses.