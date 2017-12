Termina rebelião na Fundação Casa de Campinas após 5 horas

A rebelião na Fundação Casa de Campinas (antiga Febem), no Jardim São Vicente, acabou por volta das 18h35 desta terça-feira, 27. As três professoras mantidas como reféns por cerca de cinco horas foram liberadas sem ferimentos.

Os jovens atearam fogo em colchões e em cobertores no pátio da unidade, após tentarem fugir por volta das 13h30. Durante a rebelião, cinco adolescentes foram transferidos para outra unidade. De acordo com a assessoria da Fundação, uma Promotora da Justiça esteve no local para negociar a libertação dos reféns.

A Polícia Militar do município mandou reforços para controlar a situação e a Tropa de Choque cercou a unidade por volta das 16 horas. A unidade que tem capacidade para 72 menores abriga atualmente 70.