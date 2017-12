Termina protesto da Força Sindical contra aumento nos pedágios de SP

SÃO PAULO - Os cerca de 40 integrantes da Força Sindical que realizaram uma manifestação, com carros de som, em frente às cabines do pedágio da Rodovia dos Imigrantes, se dispersaram por volta das 8 horas desta quinta-feira, 1. O ato, iniciado por volta das 6 horas, é um protesto contra o aumento de cerca de 4% nas tarifas dos pedágios em todas as rodovias estaduais paulistas, que começa a valer a partir de hoje.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A manifestação aconteceu junto à praça de pedágio da Rodovia dos Imigrantes localizada no quilômetro 32, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A intenção da Força é realizar na semana que vem protestos pulverizados por todo o Estado.

O pedágio da Imigrantes, rodovia que leva o motorista até a Baixada Santista, com o aumento, passou de R$ 17,80 para R$ 18,50. Pedágios da Rodovia dos Bandeirantes passarão de R$ 6,10 para R$ 6,35. Na Rodovia Ayrton Senna, entre São Paulo e o Vale do Paraíba, a tarifa mais cara será de R$ 2,40. Uma das usuárias da rodovia, a atriz Fernanda Franceschetto, de 33 anos, que não sabia do aumento, se dizia chocada. "Fico com a sensação de que estamos sendo sempre roubados."

Durante o protesto, os participantes se posicionaram em frente às cabines do pedágio da Rodovia com faixas abertas e distribuindo folhetos aos motoristas. Num deles, apareciam os seguintes dizeres: "O governo constrói estradas com dinheiro público e depois entrega para a iniciativa privada. O novo trecho do Rodoanel é a próxima vítima, fique de olho."

Em outro folheto, os manifestantes afirmavam que com os R$ 18,50 dá para se comprar um quilo de carne, dois litros de leite, um quilo de arroz, um quilo de feijão e duas latas de óleo. "Nós não somos contra o pedágio, mas R$ 18,50 é uma extorsão. Imaginem o que eles (a concessionária Ecovias) não ganham em um final de semana prolongado. Isso aqui é que nem o jogo do bicho: o dinheiro entra limpo", afirmo Hélio Herrera Garcia, secretário-geral da Força Sindical no Estado de São Paulo.

O comerciante Manoel Martins, de 55 anos, declarou "isso é uma ladroagem, tá muito caro. A estrada é boa, mas metade desse valor estava bom demais". Já para o contador Paulo Rogério, de 43 anos, "esse valor é absurdo. Gasto R$ 300,00 por mês nesse pedágio para ir para a Baixada todo os dias".

Cerca de 15 veículos de passeio dos manifestantes, que estavam estacionados no acostamento próximo ao pedágio, foram multados pela Polícia Rodoviária.