Termina passeata de estudantes na avenida Paulista

SÃO PAULO- Terminou por volta das 16h40 desta segunda-feira, 15, a manifestação de estudantes que, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), protestavam contra a elitização do ensino. De acordo com a assessoria da PM, cerca de 300 estudantes, a maioria da Universidade de São Paulo (USP), participaram do movimento.

Os manifestantes se reuniram no Museu de Arte de São Paulo (Masp), na avenida Paulista, seguiram até a rua da Consolação e retornaram pelo mesmo trajeto, encerrando o protesto no vão livre do Masp. De acordo com a PM, nenhum incidente foi registrado.