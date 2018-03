Termina nesta 3ª feira prazo para cadastramento biométrico em 75 municípios de São Paulo

SÃO PAULO – Eleitores de 75 municípios de São Paulo têm até esta terça-feira, 27, para realizar o cadastramento biométrico obrigatório. Quem perder o prazo deverá ir ao cartório eleitoral até o dia 9 de maio, caso contrário poderá ter o título de eleitor cancelado.

Verifique aqui se a sua cidade faz parte da lista dos municípios que terão biometria nas próximas eleições e confira o prazo para o cadastro.

Caso não seja possível comparecer aos cartórios, que atendem mediante agendamento, o cidadão pode se dirigir a uma unidade do Poupatempo. Veja aqui mais informações.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), os eleitores que votam em cidades onde o prazo já foi encerrado devem regularizar a situação em um cartório eleitoral até o dia 09 de maio, data estipulada no calendário eleitoral para atualização de dados, alistamento e transferência de título de eleitor. Quem não se cadastrar terá o documento cancelado, não poderá emitir passaporte e ficará proibido de assumir cargos públicos.

Além disso, por ficar impossibilitado de votar, o eleitor deverá arcar com multa de R$ 3,51 por turno, valor pago no Banco do Brasil.

Para fazer o cadastramento biométrico, é preciso levar documento de identidade original com foto, comprovante de endereço dos últimos três meses e o título de eleitor. Homens que não tiraram o documento também devem levar o certificado de reservista.