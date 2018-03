Termina hoje inspeção de veículos com placas final 7 em SP

SÃO PAULO - O prazo para que os veículos de placas com final 7 façam a inspeção veicular na cidade de São Paulo termina nesta quinta-feira, 30. Segundo a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, neste ano, todos os veículos registrados na cidade deverão fazer a inspeção, independentemente do ano de registro no Detran, exceto os veículos fabricados e registrados pela primeira vez em 2010.

Os veículos que não forem aprovados ou que não fizerem a inspeção dentro do prazo terão o licenciado bloqueado e poderão ser multados em R$ 550 caso sejam flagrados pela fiscalização de trânsito.

Antes de se dirigir a um dos Centros de Inspeção Veicular Ambiental (CIVA), o proprietário deverá agendar a vistoria. Para isso, é necessário ter em mãos o número do RENAVAM para a emissão da guia para pagamento da tarifa no valor de R$ 56,44.

Após aguardar um prazo de até 72 horas, o proprietário deverá ligar para (11) 3545-6868 ou entrar novamente no site, e escolher o melhor local, dia e horário para realizar a inspeção. A vistoria pode ser feita de 2ª a sábado, das 7h às 19h, em um dos 27 postos da Controlar.

Os proprietários de veículos de placas final 0 podem agendar a inspeção ambiental, que terá início em 3 de outubro. Carros com placas final 8 e 9 tem até os dias 31 de outubro e 30 de novembro, respectivamente.

Mais informações no site da www.controlar.com.br.