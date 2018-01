Termina greve da Sabesp

O atendimento nas unidades da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) volta à normalidade nesta sexta-feira, 29. Segundo a empresa, a paralisação, iniciada no último dia 26, atingiu 55% dos funcionários das unidades do litoral e interior e 77% dos que trabalham na região metropolitana de São Paulo.

Desde o início das negociações que anteciparam o início da greve, o sindicato da categoria exigia 100% de estabilidade de emprego que, segundo a Sabesp, "é uma garantia facultada a empregados contratados sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho(CLT), que é o caso da Sabesp".

Numa audiência realizada nesta quinta-feira, 28, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), a proposta oferecida pela empresa e aceita pelos sindicatos foi de reajuste salarial de 6,69% e índice de estabilidade de emprego em 98%. A Sabesp esclarece que os dias de trabalho parados não serão descontados.

Atualizada às 4h50 para acréscimo de informações