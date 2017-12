Termina estado de atenção em SP

SÃO PAULO- Nenhuma região de São Paulo permanece em estado de atenção em razão da chuva que cai nesta segunda-feira, 25, em São Paulo, informou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

As chuvas provocaram também o fechamento do Aeroporto de Congonhas para pousos e decolagem, das 20h48 até às 21h17, segundo a assessoria de imprensa da Infraero. Agora o aeroporto opera por instrumentos.

Ficaram em estado de atenção as zonas norte, sul, sudeste, oeste, leste, central, a Marginal do Tietê e Marginal do Pinheiros.

De acordo com o CGE, áreas de instabilidade, associadas ao avanço de uma frente fria que se desloca entre o litoral de Paraná e São Paulo, provocaram a chuva.