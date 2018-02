Termina estado de atenção em São Paulo

São Paulo, 11 - As regiões da cidade de São Paulo saíram do estado de atenção às 10h50 desta segunda-feira, 11, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Estavam nesta situação por conta das pancadas de chuva forte as zonas norte, leste, sudeste, oeste, centro e as marginais do Tietê e do Pinheiros.

São Paulo tem oito pontos de alagamento transitáveis e nenhum intransitável, de acordo com a CGE.

Segundo o CGE, a propagação de áreas de instabilidade vindas do interior do Estado causaram pancadas de chuva e por volta das 11h já começavam a se afastar da capital paulista. Segundo os meteorologistas do CGE, no decorrer do dia o tempo melhora e o sol aparece entre nuvens, o que favorece a gradativa elevação das temperaturas com máximas que podem chegar aos 24ºC.