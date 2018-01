Termina amanhã prazo para inspeção veicular de carros com placa final 5 e 6

Os carros com placas de finais 7 e 8 têm até 30/09 e 31/10, respectivamente, para realizarem a inspeção. Os veículos de placas final 9 já podem agendar a inspeção que tem início em 02/09.

Os veículos que não forem aprovados ou que não fizerem a inspeção dentro do prazo terão o licenciado bloqueado e poderão ser multados em R$ 550 caso sejam flagrados pela fiscalização de trânsito.

Antes de se dirigir a um dos Centros de Inspeção Veicular Ambiental (CIVA), o proprietário deverá agendar a vistoria. Para isso, é necessário ter em mãos o número do RENAVAM para a emissão da guia para pagamento da tarifa no valor de R$ 56,44. O agendamento, bem como a emissão da guia de pagamento, está disponível no site da Controlar.

Após aguardar um prazo de até 72 horas, o proprietário deverá ligar para (11) 3545-6868 ou entrar novamente no site, e escolher o melhor local, dia e horário para realizar a inspeção. A vistoria pode ser feita de 2ª a sábado, das 7h às 19h, em um dos 27 postos da Controlar. Em 2010 todos os veículos cadastrados na cidade de São Paulo deverão passar pela inspeção. Estão isentos apenas aqueles registrados em 2010.

Os prazos já terminaram para os veículos de placas finais 1, 2, 3 e 4, porém a inspeção poderá ser feita a qualquer hora. Para os veículos cadastrados como caminhão com placas finais 1 e 2 o prazo termina em 30/09.

De janeiro a julho de 2010, 1.194.710 veículos, entre carros, motos, caminhões, ônibus passaram pela inspeção, sendo que 236.480 (19,79%) foram reprovados na primeira inspeção.