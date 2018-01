Termina a rebelião na penitenciária de Hortolândia (SP)

Terminou na tarde desta terça-feira, 12, a rebelião na Penitenciária Odete Leite de Campos Critter, em Hortolândia (SP). Os dois agentes penitenciários que ainda estavam em poder dos presos foram liberados sem ferimentos na tarde desta terça, assim como o outro que também era refém e que foi solto horas antes.

A rebelião começou por volta das 17h desta segunda, 11, e demorou mais de 20 horas para ter um desfecho, após negociação. Os detentos reclamavam, entre outras coisas, da superlotação no local. Também reivindicavam que fosse trocada a direção da unidade. A penitenciária não informou se as reivindicações serão atendidas.

A penitenciária tem capacidade para 855 presos e abriga hoje 1.897 - 121% a mais. Familiares se aglomeraram do lado de fora do complexo prisional e chegaram a atear fogo a pneus. Depois, eles formaram uma comissão, com a participação de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para obter informações sobre o desenrolar da situação.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo, José Rinaldo Machado, funcionários não ficaram feridos. "Também não houve problema com nenhum preso", falou.