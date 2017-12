Em Diadema, a paralisação também chegou ao fim, segundo José Alves do Couto, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Ônibus Rodoviários Internacionais, Interestaduais, Intermunicipais e Setor de Diferenciado.

De acordo com Couto, haverá uma audiência às 15h30 de segunda-feira, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), para que patrões e empregados discutirem benefícios. /RAFAEL ITALIANI