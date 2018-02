Teresópolis prorroga estado de calamidade A prefeitura de Teresópolis (RJ) prorrogou ontem, por 90 dias, o estado de calamidade pública, decretado em 12 de janeiro por causa das chuvas que caíram na região serrana do Estado e que deixaram 389 mortos e 187 desaparecidos naquele município. A cidade continua em processo de recuperação de vias e reconstrução. No Rio Grande do Sul, o volume de chuva registrado ontem deixou municípios em situação de alerta. Em Candelária, uma pessoa morreu ao ser atingida por uma descarga elétrica.