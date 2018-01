Terceiro suspeito de roubo a loja de shopping se entrega

SÃO PAULO - Um terceiro suspeito de ter participado do assalto ao Shopping Plaza Sul, no Jardim da Saúde, que acabou com um policial à paisana baleado na segunda-feira, 25, se entregou à polícia. Everson Pereira Paiva, de 22 anos, se apresentou no 16°DP (Vila Clementino) na noite dessa quarta-feira, 27.

Na noite de segunda, um homem já havia sido preso e um menor foi apreendido por suspeita de participar do assalto. A polícia ainda busca três criminosos que estão foragidos.

Caso. Os assaltantes, um deles vestindo terno, levaram 58 óculos de sol, roupas, tênis e uma pequena quantia em dinheiro do caixa da loja Surfer's Paradise, que ficava no térreo do estabelecimento.

Durante a fuga, os bandidos atiraram no policial Getúlio Alves da Silva, de 23 anos, que já estava do lado de fora do shopping à paisana. Durante duas horas, comerciantes e clientes ficaram trancados dentro das lojas, enquanto a PM fazia uma varredura em busca dos seis suspeitos de participar do crime. O policial, que levou um tiro de raspão na cabeça, não corre risco de morrer.