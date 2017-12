Terceira empresa admite ter pago propina a fiscais

"Já tínhamos informação de que a Tarjab estava envolvida antes de descobrir a lista", disse o promotor Roberto Bodini.

A testemunha afirmou que a primeira propina foi paga por imposição de Amilcar Cançado Lemos, tido como criador do esquema. "Antes dele, havia uma discussão técnica sobre o valor do ISS a ser pago. Quando ele (Lemos) chegou, disse que era ele quem mandava e passou a elevar o valor do imposto. Depois, ofereceu a vantagem do desconto", disse Bodini.

Brookfield e Alimonti também já tinham confirmado o esquema. A Tarjab afirmou que não pode detalhar o caso.