Terceira chacina do ano na Grande SP deixa quatro mortos no Jardim São Luís Uma chacina deixou quatro vítimas no fim da noite de anteontem na zona sul de São Paulo. Três morreram logo após ser socorridas. Um rapaz de 20 anos havia sido encaminhado ao Pronto-socorro do M"Boi Mirim, também na zona sul, onde morreu na manhã de ontem.