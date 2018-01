Terça será o dia das máscaras pelo mundo

A motivação está na Inglaterra do século 17, quando houve uma tentativa de explosão do Parlamento inglês, conhecida como Conspiração da Pólvora. No dia 5 de novembro de 1605, um grupo de católicos britânicos que contestavam o rei protestante Jaime I planejava explodir com barris de pólvora todo o Parlamento. Entretanto, a realeza descobriu o plano e prendeu os organizadores da conspiração. Entre enforcados estava Guy Fawkes, rosto que hoje estampa máscaras em manifestações ao redor do mundo.

"Guy Fawkes foi considerado traidor. Em muitos países de colonização britânica, a data é de festejo popular em apoio ao rei e à monarquia, ou seja, festejam a falha do atentado. Em alguns lugares é feriado", explica o professor de História Francisco Carlos Teixeira da UFRJ.

Hoje, a rede heterogênea, sem líderes ou localização geográfica, usa o ativismo hacker como forma de resistência política. No Brasil, segundo a cientista política da PUC-SP Rosemary Segurado, o movimento tem ganhado mais força nos últimos três anos. Só em 2013, o Anonymous Brasil já realizou ataques aos sites da Assembleia Legislativa e do Ministério Público do Rio, do PMDB e das PMs de diferentes Estados.

Máscara. Desde que a HQ inglesa V for Vendetta, de Alan Moore e David Lloyd, surgiu, na década de 1980 - e ganhou uma versão cinematográfica em 2006 pela Warner Brothers -, o rosto inspirado em Guy Fawkes ficou famoso. Na história dos quadrinhos, uma Inglaterra futurista é alvo do terrorista que pretende derrubar o governo.