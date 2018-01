Previsão aponta madrugada fria em São Paulo nesta terça

SÃO PAULO - A previsão para a madrugada desta terça-feira, 6, é de temperaturas baixas em São Paulo. De acordo com dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, a média no período estará em 15º C, mas sem expectativa de chuva. A queda de temperatura já começou a ser notada na capital no fim da tarde desta segunda-feira, 5.

O frio, no entanto, não deve perdurar durante toda a terça. O CGE prevê que a presença do sol, mesmo entre nuvens, deve fazer a temperatura subir e a máxima esperada é de 26º C, com taxas de umidade do ar entre 50% e 85%.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a nebulosidade e névoa úmida serão sentidas ao amanhecer na zona leste da cidade.

Próximos dias. Na quarta-feira, a expectativa é de tempo aberto, com elevação da temperatura e queda na taxa da umidade. A máxima prevista é de 31º C e mínima de 17º C. “A umidade do ar entre em queda, e os menores valores ficam próximos dos 32%. Mesmo com o calor e a chegada da brisa marítima no fim da tarde, não são esperadas chuvas significativas para São Paulo”, declarou o CGE em nota.

Na quinta-feira e sexta-feira ocorrem pancadas de chuva no sul do Estado e nas demais áreas a possibilidade de chuva estará menor.