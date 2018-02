Ter segurança com turismo aventura

3 perguntas para Maria Inês Dolci, coordenadora institucional da Proteste:

1. O que fazer antes de fechar um pacote?

Escolha a agência mais capacitada a gerenciar os riscos. É necessário saber e se preparar com antecedência para todos os procedimentos seguidos nas atividades programadas. Verifique se a empresa tem registro no Cadastur, pesquise no site do Ministério do Turismo e cheque as referências e credibilidade no mercado.

2. O que é preciso saber sobre o passeio?

Procure uma agência especializada e informe-se sobre todos os detalhes, como o grau de dificuldade do roteiro, atividades inclusas e o condicionamento físico exigido.

3. E o contrato?

As empresas são obrigadas a apresentar o Termo de Compromisso e Adesão às normas e padrões de proteção ao consumidor e turista nos termos do Código de Defesa do Consumidor.