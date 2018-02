Ter êxito em site de compra coletiva

Pesquise se a empresa é idônea e os termos da promoção, como o preço, as condições de uso do cupom, as datas, a quantidade e qualidade do produto.

2. Quais cuidados ao pagar?

Verifique se a empresa que fará a transação é reconhecida no mercado e se o valor é compatível com a realidade.

3. Posso desistir da compra e ser ressarcido?

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Código de Defesa do Consumidor dá 7 dias para a desistência de compras pela internet. Depois disso, o site pode reter parte do valor. Se o cliente não conseguir marcar o serviço até a data de validade da promoção, deve ser ressarcido.

4. Quem é o responsável?

Após o fim da validade da promoção, o site pode alegar que não é mais responsável, pois já fez o depósito à empresa. Mas ele responde solidariamente, pois o consumidor não pode ser onerado por contratos feitos entre o site e o parceiro alheios ao seu conhecimento.

5.Se houver algum problema a quem recorrer?

Às autoridades ou ao Procon.

6. Se o número mínimo de participantes não for atingido, há ressarcimento?

Sim, imediato. O prazo será referente ao estorno do cartão de crédito ou do depósito.

Fonte: Rubens Ferreira Junior, advogado, é especialista em Defesa do Consumidor