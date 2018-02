Teoria (e prática) de motel Já contei a história do Niltão, o camarada que, subitamente chocado com seu porte hipopotâmico, entrou num regime de emagrecimento tão radical que em pouco tempo desembarcou parte considerável da banha acumulada em sua rotunda pessoa. Nesse processo, a contragosto, acabou desembarcando também os 60 e poucos quilos da mulher, pois ela se mandou, inconformada talvez com o fato de ter agora muito menos marido do que tinha antes. Devolvido à solteirice, o Niltão se lançou com tudo ao que ele, em sua linguagem crua, chama de "mercado da carne humana". O que, entre outros efeitos, o levou a se tornar habitué de motéis e assemelhados, com tanta assiduidade que hoje se diz em condições elaborar uma Teoria Geral do Motel. Sou capaz de jurar que neste Dia dos Namorados ele está entregue de corpo e de alma - aquele mais do que esta - a pesquisas de campo em algum "transódromo".