Teodoro Sampaio fica fechada por 3 meses para obras A Rua Teodoro Sampaio, em Pinheiros, zona oeste, ficará interditada pelos próximos três meses no trecho entre a Avenida Brigadeiro Faria Lima e a Rua Cunha Gago, por causa das obras de revitalização do Largo da Batata, que já duram quatro anos. Com a interdição, a São Paulo Transporte (SPTrans), que administra os ônibus da capital paulista, teve de alterar o trajeto de oito linhas de ônibus que seguem de Pinheiros para o centro subindo a Teodoro. Essas linhas vão sair pela Rua Doutor Manoel Carlos Ferraz de Almeida e só voltam para a Teodoro na Cunha Gago, de onde continuam a subida em direção à Avenida Doutor Arnaldo. Outras 33 linhas deixam de atender um dos pontos de ônibus que funcionava na Teodoro Sampaio.