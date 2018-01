Tentativa de roubo termina em morte em SP

SÃO PAULO - Um homem foi morto na frente da mulher e do filho, de dez anos de idade, às 18h30 de domingo, 15, por três ladrões que tentaram roubar seu carro na região de Itaim Paulista, zona sul da capital. A família tinha passado o dia na casa de parentes e foi abordada quando saía do local.

A vítima, João Braga, tinha cerca de 35 anos e trabalhava como colorista. Sua mulher contou à polícia que os bandidos chegaram a pé e que Braga não reagiu, mas foi baleado três vezes no peito.

Ele chegou a ser encaminhado com vida ao Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu aos ferimentos.

O filho do casal presenciou a cena no banco de trás do Astra da família, que não foi roubado. Ninguém havia sido preso até a madrugada desta segunda-feira, 16, e o crime foi registrado no 50º DP (Itaim Paulista).