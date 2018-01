Tentativa de roubo no Ibirapuera acaba em morte

Um assalto a um policial militar, por volta das 22h45 desta terça-feira, 20, em frente ao Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, terminou com um saldo de um bandido morto, uma passageira baleada, um ônibus e um táxi atingidos pelos disparos. Em sua Honda Hornet CB 600, o policial, à paisana, foi abordado por três bandidos, que estavam em duas motos, no acesso ao portão 10, o principal, do Parque do Ibirapuera.

Ao reagir, o policial deu início a uma troca de tiros. Baleado, um dos assaltantes, identificado como Carlos Roberto da Silva, de 21 anos, morreu quando era atendido no Hospital São Paulo.

Um dos tiros atingiu a estudante Natália Irie Nakazora, de 20 anos, que estava dentro de um ônibus da Tupi Transportes (do Consórcio Unisul), de linha 5178/10 (Largo São Francisco - Jardim Miriam), que trafegava pela Avenida Pedro Alvares Cabral. Ferida na boca, a jovem foi levada para o Hospital São Paulo.

Um táxi Classic, ocupado por um casal, também passava pela mesma avenida e foi atingido por um dos disparos. A bala atingiu a coluna entre as portas laterais, mas nenhum dos passageiros se feriu. Uma das duas motos usadas pelo criminoso baleado, uma Honda CG-125, ficou no local do tiroteio.