Assalto dentro de shopping deixa um ferido na zona oeste de SP

SÃO PAULO - Um assalto a uma joalheria dentro do Raposo Shopping, no Jardim Boa Vista, zona oeste de São Paulo, deixou ao menos um criminoso ferido e levou pânico aos frequentadores do local no início da noite deste domingo, 29.

Segundo a Polícia Militar, a ação ocorreu por volta das 18h30 e envolveu cerca de dez bandidos. Um deles foi atingido por um tiro que teria sido disparado por segurança do shopping, de acordo com a PM. Os demais teriam fugido.

Após o tiroteio, o shopping foi esvaziado e fechado mais cedo. Nas redes sociais, internautas relataram que estavam em uma sala de cinema quando o filme foi interrompido e um alarme, tocado por causa da ação. Houve correria e, segundo outro relato, algumas pessoas chegaram a cair ao tentar sair do shopping.

Quem estava no local no momento da ação gravou a movimentação do lado de fora do shopping.

A ocorrência estava em andamento até as 21h30 deste domingo, segundo a polícia. No shopping, estavam uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Corpo de Bombeiros com apoio do helicóptero Águia da PM.

O Estado entrou em contato com a assessoria de imprensa do shopping e aguarda um posicionamento.