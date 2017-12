Tentativa de roubo a carro-forte deixa um ferido em Mauá

Uma pessoa ficou ferida durante tentativa de roubo a um carro-forte, na manhã desta segunda-feira, 5, na região de Mauá, no Grande ABC paulista. O assalto aconteceu na Avenida Barão de Mauá, no bairro Maringá, em frente a um pequeno shopping, por volta das 11h30, segundo informações da Polícia Militar.

Quatro motocicletas de grande porte abordaram o veículo de transporte de valores. Houve troca de tiros com os seguranças do carro. Um pedestre que passava pelo local foi atingido no pé, mas não corre risco de morte. Um criminoso também teria ficado ferido, mas a informação não foi confirmada pela PM. Os bandidos fugiram sem levar o dinheiro.