Tentativa de homicídio em estação de trem deixa 3 baleados

Ricardo Valota, do estadao.com.br

Três pessoas foram baleadas, às 21h15 desta segunda-feira, 28, durante uma tentativa de homicídio na plataforma da estação Jaraguá, na linha 7 Rubi (Luz - Francisco Morato), da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), na zona norte de São Paulo.

Armado, um desconhecido se aproximou da vítima, identificada como Paulo Henrique, de 28 anos, que percebeu que seria morta e tentou entrar no trem que parava junto à plataforma, mas não conseguiu. Vários tiros foram disparados contra o rapaz, que foi atingido nas costas e no peito. Um dos tiros atingiu o braço de outro passageiro, de 34 anos. Uma mulher também ficou ferida, mas apenas de raspão e nas costas.

O criminoso fugiu. As vítimas, cujas identificações não foram fornecidas nem pela CPTM nem pelo hospital, foram encaminhadas ao pronto-socorro do Hospital Estadual Geral de Parada de Taipas, onde Paulo Henrique segue internado.

Não há informação sobre gravação de imagens do tiroteio pelas câmeras de segurança. Caso algo tenha sido captado pelo circuito interno de TV, as imagens serão fornecidas à Polícia Civil, ficando a critério da Secretaria de Segurança Pública do Estado decidir pela divulgação ou não.