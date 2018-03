Tentativa de furtar ave tem processo anulado A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) trancou ação penal contra um homem acusado de tentar furtar uma galinha em Guaxupé (MG). Os ministros aplicaram o princípio da insignificância e reformaram decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Segundo a relatora do habeas corpus, Assusete Magalhães, "a conduta do réu é desproporcional" à imposição de pena de prisão.