Tentativa de chacina deixa 2 jovens mortos e um ferido em SP

Às 22h45 de terça-feira, 7, quando conversavam na rua, Weverton de Paula Pereira, 18 anos, e os menores J.P.B.S, 15, e T.A.S, 13, foram surpreendidos, por um desconhecido armado com um revólver calibre 38. O crime ocorreu na Estrada do Cedro, no bairro Eldorado, região de Pedreira, na zona sul da capital paulista, próximo da divisa com a cidade de Diadema.

Segundo a polícia, o trabalho da perícia apurou que muitos tiros foram disparados contra as vítimas e que o atirador teria recarregado o revólver durante a tentativa de chacina. Baleados na cabeça, Weverton e J.P morreram no local. O outro menor segue internado em estado grave no pronto-socorro de Piraporinha, em Diadema.

O caso, que será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), foi registrado no 98º Distrito Policial, do Jardim Miriam, pelo delegado Resende José de Bastos. Não se sabe ainda o que motivou o crime, mas, segundo o que moradores da região disseram à polícia, na semana passada T. teria se envolvido numa discussão com uma mulher no interior de um bar.