Tentativa de ataque a caixa eletrônico termina com 2 mortos

SOROCABA - Dois suspeitos foram baleados pela Polícia Militar e morreram após tentativa de explodir um caixa bancário eletrônico, na madrugada desta quinta-feira, 3, em Novo Horizonte, interior de São Paulo. Um policial foi atingido por um tiro na perna, mas está fora de perigo. Outros dois suspeitos foram presos. Com eles, a PM apreendeu três fuzis e uma pistola, além de explosivos.

De acordo com a PM, por volta das 5 horas, o bando tentava instalar explosivos no caixa eletrônico de um posto bancário quando foi surpreendido por uma viatura. Os criminosos fugiram em direção à rodovia SP-321 e foram perseguidos. Houve tiroteio e dois dos suspeitos foram atingidos pelos disparos, morrendo no local. Outros dois entraram numa área de mata e foram presos durante o cerco.

A polícia acredita que o mesmo bando explodiu o caixa eletrônico do terminal rodoviário de Catanduva, no início de outubro.