Tentativa de assalto termina com dois mortos em Sorocaba

SOROCABA – Um homem de 48 anos que estava com a família no carro resistiu à abordagem de ladrões, foi baleado e morreu, no final da noite de sexta-feira (13), em Sorocaba. Com os tiros, o carro que dirigia perdeu o controle, subiu na calçada e atropelou uma mulher de 29 anos que seguia a pé. Ela morreu na madrugada deste sábado (14).

A tentativa de assalto ocorreu no bairro Iporanga 2, na zona industrial de Sorocaba. Eram 23h40 quando o motorista Odenir Correia de Lima teve o carro interceptado por um veículo prata em que estavam quatro homens. Ao perceber que seria assaltado, Lima, que estava com a mulher, a filha e uma neta de sete anos, desviou do outro veículo e acelerou. Os criminosos fizeram vários disparos. Ele foi atingido nas costas e o carro, após atropelar a mulher, bateu num muro.

Os criminosos fugiram e até a tarde deste sábado não tinham sido identificados. A mulher atropelada chegou a ser internada no Hospital Regional, mas não resistiu. Ela foi identificada como Maria José Thomazini da Silva. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Sorocaba.