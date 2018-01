Assalto em shopping de SP termina em tiroteio, correria e morte

SÃO PAULO - Uma tentativa de assalto a uma loja do Shopping Metrô Tucuruvi, na zona norte da capital paulista, terminou em tiroteio, tumulto e um suspeito morto na manhã desta sexta-feira, 7.

Segundo informações da Polícia Militar, uma loja da Samsung, localizada no piso térreo, foi invadida por três criminosos armados por volta das 11 horas. Em nota, o shopping afirma que os dois homens e uma mulher tentaram se passar por clientes, mas foram descobertos.

Durante a fuga, os bandidos efetuaram alguns disparos, mas ninguém ficou ferido. Os criminosos saíram correndo pelo estacionamento do shopping, segundo a PM, fazendo um refém de escudo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um policial militar de folga estava conduzindo seu carro no estacionamento no momento do crime, diz a corporação. O agente teria pedido reforço e seguido os assaltantes.

Houve confronto entre a polícia e os bandidos na esquina da Rua Paranabi com a Avenida Dr. Antônio Maria Laet, do lado de fora do shopping. No tiroteio, um suspeito acabou baleado e morreu no local. Os outros dois criminosos conseguiram fugir.

O Metrô informou que o confronto não prejudicou o funcionamento da Estação Tucurivi e os trens operam normalmente.