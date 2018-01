Tentativa de assalto na Anchieta mata um homem e deixa sobrinha ferida

SÃO PAULO - Uma tentativa de assalto no começo da tarde de sábado, 2, na Rodovia Anchieta, deixou um homem morto e uma criança ferida. O incidente ocorreu na altura do km 16, em São Bernardo do Campo, no ABC, sentido litoral.

Segundo testemunhas, o pintor de automóveis Vanderley Pantarotti de Medeiros dirigia uma moto Suzuki com sua sobrinha quando foi abordado por dois homens em outra moto. Vanderlei levou dois tiros no peito, enquanto a criança foi atingida por um disparo na altura da pélvis. Os ladrões foram embora sem levar a motocicleta.

Medeiros e sua sobrinha estavam a caminho do Riacho Grande, onde iriam almoçar. Os pais da garota acompanhavam a moto de carro, mas a perderam de vista na rodovia. Quando as alcançaram, as vítimas já estavam caídas no acostamento.

Nenhum suspeito havia sido preso na tarde deste domingo, 3. A moto de Medeiros já havia sido periciada e devolvida à família. O caso foi registrado no 2.º Distrito Policial de São Bernardo do Campo.