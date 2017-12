Tentativa de assalto faz 1 vítima em Botafogo Uma tentativa de assalto deixou um morto e um ferido a tiros na manhã de ontem no Túnel Novo, em Botafogo, zona sul do Rio. De acordo com o registro da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 6 horas, quando quatro homens armados abordaram o veículo ocupado pelas vítimas. O motorista teria tentado fugir e os suspeitos, para tentar impedi-lo, atiraram contra o carro. Os dois feridos foram levados ao Hospital Miguel Couto, na zona sul da capital fluminense, onde um deles morreu.