Tentativa de assalto em SP deixa policial e suspeito baleados

Uma tentativa de assalto terminou com um policial civil e um suspeito baleados na noite de terça-feira, na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo. O investigador José César de Andrade, do 6.º Distrito Policial de Osasco, reagiu ao roubo. A vítima e o suspeito, identificado como André Luís Félix da Silva, de 28 anos, foram encaminhados ao Hospital Sorocabano, na Lapa. Outros dois suspeitos, entre eles um menor, foram detidos e levados ao 13.º DP (Casa Verde), onde a ocorrência foi registrada.

Andrade estava em uma moto Honda Hornet preta e passava pela Rua Rosas de Ouro, que dá acesso à Avenida Inajar de Souza, quando percebeu que seria abordado por dois assaltantes em uma moto, por volta das 21h30. Ele sacou a arma e reagiu. Houve troca de tiros. Outros três criminosos, divididos em duas motos, apareceram para dar apoio aos comparsas. Quatro bandidos fugiram e abandonaram uma YBR Yamaha vermelha no local.

Pouco depois, policiais militares detiveram dois suspeitos nas imediações, entre eles Marcus Vinicius Alencar Meira, de 24 anos. Eles estavam com a roupa suja de sangue e foram encaminhados à delegacia.