Tentativa de assalto acaba em tiroteio

Três homens tentaram assaltar, na manhã de ontem, uma farmácia na Rua Joaquim Floriano, bairro do Itaim-Bibi, zona sul de São Paulo. Uma viatura da Polícia Militar que fazia ronda na região surpreendeu os bandidos quando eles tentavam fugir, por volta das 8h30. Desconfiados do grupo, os policiais decidiram fazer a abordagem. Quando o trio viu os policiais se aproximarem, começou a atirar. Os criminosos escaparam, mas deixaram parte da mercadoria roubada pelo caminho. Ninguém ficou ferido o preso. O caso está registrado no 15.º Distrito Policial, no mesmo bairro.