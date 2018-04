Tentativa de assalto acaba em tiroteio em shopping da zona sul de SP

SÃO PAULO - Pelo menos seis homens, fortemente armados, invadiram o Morumbi Shopping, na zona sul de São Paulo, nesta segunda-feira, 7, para roubar uma joalheria, segundo a Polícia Militar (PM). O crime ocorreu por volta das 14 horas. De acordo com a polícia, houve troca de tiros, mas não há informações sobre pessoas feridas.

Os bandidos estouraram uma vitrine com marretadas para efetuar o assalto a joalheria. Uma outra loja também teve a vidraça danificada. As lojas ficam no corredor do piso térreo, próximo à praça de alimentação do shopping.

Segundo a PM, durante a fuga, os bandidos atiraram para cima para dispersar os frequentadores do shopping. Pelo menos três veículos foram usados pelos assaltantes. Todos já foram abandonados e encontrados na região.

Relatos de testemunhas dão conta de houve correria e confusão por causa dos tiros. Algumas lojas chegaram a fechar. A assessoria do Morumbi Shopping, porém, nega que o local tenha sido fechado.

Os policiais fazem buscas na região do Brooklin, com a ajuda de uma equipe do Grupamento Aéreo da PM. Até as 15h15, ninguém havia sido preso.

Texto atualizado às 15h48.