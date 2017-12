Tentativa de assalto acaba com um morto na Vila Olímpia

Atualizado às 21h36

As balas acertaram a cabeça, o tórax e o pescoço do assaltante, que morreu na hora. A mulher estava em um veículo BMW 320i na concessionária e o marido, em um BMW X1, já estacionado em frente à empresa, de acordo com a polícia.

Relógio de luxo. Anderson da Silva Paulo Cardoso teria perseguido a vítima para roubar um relógio de luxo da marca Breitling - alguns modelos custam mais de R$ 30 mil. A mulher, ao descer do carro, foi abordada pelo rapaz armado com um revólver, que ainda estava sobre a motocicleta e de capacete. Cardoso já era procurado pela polícia por roubo de relógio.

A mulher, que chegou a desmaiar com o susto, foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital São Luiz sem ferimentos mas “muito abalada”, de acordo com a polícia. A delegada Maria Cecília Dias, que responde temporariamente pelo 96.º DP, disse que a vítima não estava em condições de comentar o episódio durante a tarde.

Desaparecido. Um amigo da família que esteve nesta quinta-feira na delegacia confirmou que o marido da vítima desapareceu após o episódio. “Estou mais preocupado com a situação dele (do marido) do que aqui (ao registrar o boletim de ocorrência da delegacia)”, disse. O advogado da família, que acompanha o caso, não quis se pronunciar. A mulher dele tentou contato durante a tarde, sem sucesso. Até as 20h, o arquiteto não havia se apresentado à polícia e nem havia dado sinal à mulher.

Um rapaz que trabalha em uma casa de massagem do outro lado da rua afirmou que, após ter ouvido o primeiro disparo, saiu na calçada e avistou um homem dando outro tiro no corpo do bandido, já no chão e depois saindo do local a pé.

Dois seguranças desarmados trabalhavam na área externa da concessionária e afirmaram não ter visto a ação. Segundo o diretor da unidade, eles costumam monitorar uma saída lateral da empresa com maior frequência, por ter grande circulação de clientes.

“Foi a primeira vez que vi um negócio assim”, relatou o segurança Givanildo Ribeiro, que trabalha há quatro anos no local. O diretor do estabelecimento disse que estava em seu escritório e apenas ouviu os disparos. A loja ficou interditada durante toda a manhã. O corpo do assaltante, coberto ao lado da motocicleta, permaneceu na entrada do corredor de serviço por pelo menos três horas. Junto ao corpo, também foram vistos celular, mochila, luvas e um pacote contendo um lençol.

O caso está sendo investigado pelo 96.º DP (Cidade Monções), que já pediu as imagens das câmeras de segurança da concessionária. / COLABORARAM MÔNICA REOLOM e FABIO ROSSINI, ESPECIAL PARA O ESTADO