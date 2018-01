Tentativa de assalto a residência termina com assaltante e policial mortos

SÃO PAULO - Uma tentativa de assalto a residência na Rua Enjolras Vampré, no bairro Jardim Saúde, na zona sul de São Paulo, deixou duas pessoas feridas e dois mortos, um deles um policial civil, por volta das 18h30 de domingo, 11. Um dos assaltantes conseguiu fugir e ninguém foi preso.

Os dois criminosos abordaram o policial Iguatemi Brasil Marques de Camargo, de 56 anos, lotado na Delegacia Geral de Polícia, quando este chegava em casa. Iguatemi sacou a arma e iniciou um tiroteio com os bandidos. Quatro pessoas terminaram baleadas, dentre elas o policial que, Socorrido ao Hospital Heliópolis, veio a falecer. Um dos criminosos, Leandro Giliardi Freire dos Santos, de 27 anos, também morreu, mesmo encaminhado ao Hospital Saboia. Um casal de primos, ferido no tiroteio, foi medicado no Hospital São Paulo e não corre risco de morte. O caso será registrado no 83º Distrito Policial.

Notícia atualizada às 5 horas