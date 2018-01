Tentativa de assalto a ônibus termina com bandido morto

Quatro homens tentaram assaltar um ônibus no Jardim Presidente Dutra, em Guarulhos, na segunda-feira, 9. Um dos passageiros - um policial à paisana - reagiu e trocou tiros com os ladrões. Um deles foi atingido e morreu no local e outro acabou preso. Os outros dois conseguiram fugir. A tentativa de assalto ocorreu por volta de 23 horas de segunda-feira, 9, na Rua Bela Vista do Paraíso, atrás do Aeroporto de Cumbica. A ocorrência será registrada no 7ºDistrito Policial de Guarulhos. Nenhum passageiro ficou ferido.