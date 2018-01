Tensa peregrinação ao final dos shows Se for a alguma noite do Rock in Rio, que retorna a partir de quinta, vá de tênis. Sobretudo no fim dos shows no Palco Mundo, os fãs andam até 1h30 para achar um táxi ou uma van que os tirem daquele deserto. A bola foi cantada. Sem um esquema de ônibus eficiente, muita gente iria dançar. E, claro, se tornar alvo dos assaltos na região. O policiamento melhorou muito. O transporte, ainda não.