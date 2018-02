Tênis certo, corrida saudável

Entrar em uma loja de esportes para escolher o tênis adequado pode ser um dos maiores desafios dos corredores amadores e até dos adeptos da caminhada - sim, até quem anda para ganhar condicionamento físico está sujeito às lesões de joelhos e, principalmente, dos tendões dos pés. Diante do vendedor surgem as dúvidas. Como reconhecer o tênis com sistema de amortecedor eficiente? Apenas os modelos mais avançados, os tops de linha, são bons?

Para responder a essas questões, o Estado procurou o coordenador do Núcleo de Estudos em Esportes e Ortopedia (NEO), Rogério Teixeira da Silva, especialista em orientar iniciantes e atletas na escolha do calçado ideal. "Os modelos tops das marcas internacionais têm bom sistema de amortecedor", garante Silva. "Já os nacionais ficam devendo um pouco."

Não pense, no entanto, que escolher o tênis mais caro de uma das cinco marcas líderes do mercado é a solução. A reportagem comprou um Creation 11, top de linha da Mizuno, por R$ 600. Mas pode não ter feito um bom negócio. Antes de dar sua opinião, o expert quis uma indicação de peso de quem usaria - alguém com 55 quilos. E aconselhou que vendesse o tênis. "Você é leve demais para o modelo. O sistema de amortecimento pode não funcionar." Segundo ele, seria melhor um mais simples e barato, como o Wave Ultima 2.

Mas como escapar de vendedores embrulhões? "Peça para ele explicar por que o tênis custa tanto", diz Carlos Rogério Batista, de 36 anos, gerente da Athentic Feet, especialista em tênis. "Se não souber, fuja dele ."

As restrições são maiores para iniciantes do que para atletas experimentados. "Os amadores devem fugir de um sistema como o Zeeg Pulse II, da Reebok", diz Silva. O modelo tem solado ondulado formado por uma placa única. "Ela absorve o impacto, mas não reproduz o movimento do pé. Um iniciante pode se machucar, é bom para maratonistas."

Ao decidir por um modelo que não é o top de linha, Silva aconselha as marcas Adidas e Asics. "Elas montaram laboratórios para desenvolver seus produtos e chegaram a modelos bons e mais baratos."

O tênis também tem de dar equilíbrio. "Há quem tenha pisada supinada, chamada hoje de subpronada (para fora), pronada (para dentro) e neutra. O tênis deve compensá-las para que o atleta tenha mais equilíbrio e não sobrecarregue articulações. Por isso até quem caminha precisa de um tênis especial."

Outra questão: os vendedores costumam lembrar os corredores da importância de ter mais de um tênis no armário. A borracha do sistema de amortecimento costumava ficar deformada com a corrida e demorava 24 horas para voltar ao normal e então oferecer a mesma proteção. Hoje não é mais assim. "Isso só acontece com as antigas borrachas, sem coeficiente de restituição rápido", avisa Silva, que ensina a fazer o teste: "É só apertar o calcanhar. Se afundar e voltar rapidamente, é feito com o novo material. E você vai precisar de apenas um par de tênis."

PERGUNTAS & RESPOSTAS

A pisada e o amortecimento

1.Como verificar a pisada?

A pisada mais importante de ser identificada é a pronada (quando o pé vira para dentro ao correr). Esse tipo vai exigir reforço de uma borracha mais rígida na parte interna do solado. De cada dez pessoas com pé chato, sete têm pisada pronada. Se não for seu caso, junte os pés e observe para onde apontam os joelhos (para dentro, fora ou frente). Se for para dentro, a pisada é pronada.

2.Quanto dura um tênis?

Os tops duram cerca de 600 km, menos de 15 maratonas.

3.Quando o top de linha é necessário?

Se o corredor faz mais de 30 quilômetros por semana.

4.Dá para pagar menos por um top de linha?

Sim, em lojas que trabalham com coleções anteriores às do último lançamento.

