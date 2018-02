Tenente-coronel da PM se entrega após matar dono de padaria no Rio O tenente-coronel da PM Anderson Albuquerque, subcomandante do 19.º Batalhão, de Copacabana, zona sul do Rio, foi preso na noite de anteontem após matar a tiros, por volta das 20h, o dono de uma padaria no Cachambi, na zona norte. Albuquerque se apresentou espontaneamente, no plantão da 23.ª Delegacia, do Méier, também zona norte.