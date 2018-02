Tendências do verão 2012

Com base no que se viu nas passarelas da SPFW, o verão fashion 2012 terá cara de meia-estação. Cores explosivas darão lugar a looks monocromáticos. As extravagantes perderão espaço nas vitrines.

O off-white e o branco são grandes apostas da próxima estação, até em looks completos. E o preto total do inverno também vai se manter nos dias de sol. Mas uma dica para quebrar a monotonia são as texturas.

Cintura de saia, calça ou short sobe. E tops mais curtos completam o look. Mas atenção: barriga de fora sim, mas nada de umbigo à mostra. A não ser na moda praia, que vem com temas de sempre: estampas tropicais, bichos, listras, florais e maiôs "engana-mamãe". Por fim, como ameaça ao império skinny, calças vêm largas, sem marcar a perna, em tecidos molinhos - ou seja, pantalonas.

Transparências também estiveram em quase todas as coleções. Entre os tecidos, o cetim - sempre com muito brilho - teve grande destaque nos vestidos. Modelos estruturados ou mais esvoaçantes ajudaram a compor a feminilidade e dar o efeito dramático - e chique.