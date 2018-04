Tendas começam a funcionar hoje na Rua Helvétia Tendas das Secretarias Municipais do Trabalho e da Assistência Social começam a funcionar hoje na cracolândia. Entre os projetos que serão implementados pela Prefeitura de São Paulo na Rua Helvétia, no terreno de casarões demolidos, está o dos Zeladores de Bairro. Pelo projeto, serão selecionados 150 moradores da região, que passarão por cursos preparatórios para percorrer a área ouvindo a população a respeito dos problemas do bairro, como ruas esburacadas, lixo acumulado e pouca iluminação. O serviço é remunerado.